Британська розвідка: Росіяни незадоволені відсутністю ротації мобілізованих

Розвідувальна спільнота британського Міністерства оборони заявила, що нескінченно тривале застосування Росією військових без ротації в загарбницькій війні проти України дедалі частіше сприймається як неприйнятне як самими окупантами, так і їхніми рідними та близькими, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у новому зведенні відомства.

Аналітики звернули увагу на те, що 7 листопада 2023 року дружини російських солдатів провели, ймовірно, першу публічну вуличну акцію протесту в Москві з моменту вторгнення РФ в Україну.

Зазначають, що протестувальники зібралися в центрі на Театральній площі та розгорнули плакати з вимогою забрати їхніх близьких, що беруть участь в агресії РФ проти України, подалі від лінії фронту. Поліція розігнала мітинг за лічені хвилини, але вимоги протестувальників залишаються незмінними.

У зведенні констатують, що з лютого 2022 року в соцмережах щодня з'являються приклади того, як російські дружини та матері звертаються в з протестами проти умов служби своїх близьких.

Втім, вказують розвідники, драконівське російське законодавство поки що не дозволяє родичам військовослужбовців об'єднатися у впливову лобістську силу, як це зробили солдатські матері під час інтервенції СРСР в Афганістан у 1980-х роках.