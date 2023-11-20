СБУ викрила схему з переправляння чоловіків за кордон на 100 тисяч євро

Служба безпеки викрила у Чернівецькій області злочинне угруповання, яке незаконно переправляло за межі України чоловіків призовного віку, повідомляє Українська правда.

"За наявними даними, учасники банди отримували понад 100 тисяч американських доларів "прибутку" на місяць. Щоб схилити військовозобов’язаних до втечі за кордон, зловмисники "гарантували надійність маршрутів" в обхід контрольно-пропускних пунктів.

Крім того, організатор угруповання обіцяв своїм клієнтам "захист" від правосуддя, якщо їх затримають під час нелегального перетину державного кордону" , – повідомив він.

Співробітники СБУ затримали організатора банди разом з чотирма його спільниками.

За даними слідства, угруповання створив 44-річний мешканець Буковини. До незаконної діяльності він залучив своїх знайомих, серед яких були особи з кримінальним минулим.

Вони підшукували потенційних призовників та пропонували їм своє сприяння у втечі за кордон.

Фігуранти переводили чоловіків до сусідньої європейської країни через заздалегідь підготовлені "лісові стежки".

Вартість "послуг" оцінювали від 3 до 5 тисяч доларів США залежно від терміновості виїзду.

Фото: СБУ

У цю суму входило консультування клієнтів щодо поведінки під час прихованого перетину держкордону та їх "супровід" до сусідньої країни.

При понад 20 обшуках за адресами проживання та в автомобілях затриманих вилучено: мобільні телефони, сім-картки та чорнові записи із доказами незаконної діяльності; великі суми готівки.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою).

Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу – тримання під вартою.