У Пентагоні назвали мету візиту глави Пентагону в Україну

Під час свого візиту до Києва міністр оборони США Ллойд Остін проведе переговори на високому рівні з українським керівництвом. Сторони обговорять партнерство між країнами та військову допомогу ЗСУ.﻿ Про це йдеться в заяві Пентагону, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

Як повідомляється, обговорення будуть зосереджені на подальшому зміцненні стратегічного партнерства між США та Україною.

Переговори також включатимуть забезпечення української армії необхідними бойовими можливостями, як на зимовий період, так і для захисту своєї країни від майбутніх російських загроз. У Пентагоні також зазначають, що під час візиту Остін підкреслить відданість США наданню Україні допомоги у сфері безпеки, необхідної для захисту від російської агресії, а також обговорить довгострокове бачення майбутнього Збройних сил України.

Пізніше цього тижня Остін віртуально з Пентагону проведе 17-те засідання Контактної групи з питань оборони України. В зустрічі, як очікується, візьмуть участь представники близько 50 країн.