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Міноборони уклало договір з сервісом пошуку роботи для рекрутингу в ЗСУ

Міноборони уклало договір з сервісом пошуку роботи для рекрутингу в ЗСУ
Фото: president.gov.ua

Міністерство оборони продовжує проєкт рекрутингу до лав Сил оборони – підписано договір із компанією Work.ua, повідомляє Ліга.net.

За словами заступниці міністра оборони Наталії Калмикової, система сучасного підбору кадрів для Збройних Сил України має запрацювати якнайшвидше.

"Війська потребують професійних фахівців, а люди мають чітко розуміти, в яку частину і на яку військову спеціальність вони йтимуть. Рекрутингова компанія надаватиме послуги на користь армії безкоштовно", – сказала Калмикова.

Глава Work.ua Артур Міхно заявив, що компанія готова запропонувати послуги для системного рекрутингу військовозобов'язаних.

"ЗСУ потребують дуже багато фахівців з цивільних спеціальностей. Це водії, слюсарі, газозварювальники, будівельники. Ми хочемо надати можливість підрозділам набирати професіоналів, які мають відповідний досвід у цивільному житті", – зазначив Міхно.

У Міноборони наголосили, що це вже друга рекрутингова компанія, з якою відомство уклало договір. Тривають переговори з іншими учасниками ринку.

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