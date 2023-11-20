Міноборони уклало договір з сервісом пошуку роботи для рекрутингу в ЗСУ
Міністерство оборони продовжує проєкт рекрутингу до лав Сил оборони – підписано договір із компанією Work.ua, повідомляє Ліга.net.
За словами заступниці міністра оборони Наталії Калмикової, система сучасного підбору кадрів для Збройних Сил України має запрацювати якнайшвидше.
"Війська потребують професійних фахівців, а люди мають чітко розуміти, в яку частину і на яку військову спеціальність вони йтимуть. Рекрутингова компанія надаватиме послуги на користь армії безкоштовно", – сказала Калмикова.
Глава Work.ua Артур Міхно заявив, що компанія готова запропонувати послуги для системного рекрутингу військовозобов'язаних.
"ЗСУ потребують дуже багато фахівців з цивільних спеціальностей. Це водії, слюсарі, газозварювальники, будівельники. Ми хочемо надати можливість підрозділам набирати професіоналів, які мають відповідний досвід у цивільному житті", – зазначив Міхно.
У Міноборони наголосили, що це вже друга рекрутингова компанія, з якою відомство уклало договір. Тривають переговори з іншими учасниками ринку.