Японія виділить Україні 160 млн євро на економічне відновлення – Шмигаль

Японія планує надати 160 млн євро для підтримки проєктів економічного відновлення України. Про це йшлося на зустрічі прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з державним міністром закордонних справ Японії Кійото Цуджі, державним міністром економіки, торгівлі та промисловості Кадзучікою Іватою й представниками японського бізнесу, повідомляє Укрінформ.

"Озвучив наші пріоритети швидкого відновлення: енергетика, житло, критична інфраструктура, гуманітарне розмінування та підтримка бізнесу. Вдячний японській делегації за сьогоднішню місію, яка сприятиме подальшому залученню японських компаній до відбудови. Україна зацікавлена у створенні спільних підприємств, особливо у переробній промисловості" , – написав Шмигаль.

Він підкреслив те, що для нашої держави є важливою співпраця у сферах АПК, металообробки, машинобудування, критичної сировини та ІТ.

"Досвід Японії у післявоєнному відновленні може стати в пригоді для економічного відновлення України. Державні міністри запевнили, що позиція Японії щодо підтримки України буде незмінною. Вдячні японському уряду та народу за всебічну допомогу" , – додав глава уряду.

Як повідомлялося, уряд Японії також допоможе Україні у питаннях гуманітарного розмінування та відновлення агросектору. Україна та Японія створять робочу групу для розробки стратегії відновлення українського сільського господарства.