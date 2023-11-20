Суд заочно заарештував Гладковського-молодшого у справі про розкрадання

Вищий антикорупційний суд заочно заарештував сина колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони Олега Гладковського Ігоря у справі про розкрадання 13 млн гривень "Укрспецекспорту", повідомляє Українська правда.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про обрання запобіжного заходу близькому родичу колишнього першого заступника секретаря РНБО. За даними видання, йдеться про Гладковського-молодшого.

Слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та обрав запобіжний захід одному з підозрюваних у справі щодо завдання ДК "Укрспецекспорт" (що входить до сфери управління державного концерну "Укроборонпром") збитків на майже 13 млн грн.

Суд задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та обрав указаній особі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зазначається, що після затримання фігуранта та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

За даними ЗМІ, Ігор Гладковський ще у 2022 році виїхав за кордон нібито через службову необхідність.