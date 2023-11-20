Продажі смартфонів Xiaomi зросли вперше з 2021 року

Китайський виробник смартфонів Xiaomi вперше за майже два роки зафіксував зростання доходів завдяки агресивній стратегії компанії, яка почала пропонувати дорожчі моделі на внутрішньому і зовнішньому ринках.﻿ Про це повідомляє Bloomberg, повідомляє Економічна правда.

Зазначається, що у третьому кварталі продажі компанії склали 70,9 млрд юанів (9,9 млрд дол), тоді як середні прогнози становили 70,5 млрд. Чистий прибуток склав 4,9 млрд юанів, у порівнянні з середньою оцінкою в 4,3 млрд юанів.

"Xiaomi виходить з багаторічного занепаду, коли світовий попит на смартфони та іншу електроніку впав, а конкуренти від Huawei Technologies Co. до Apple Inc. та Oppo зазіхнули на її колись домінуючі позиції" , – йдеться в повідомленні.

Хороші показники Xiaomi є ознакою того, що світовий ринок смартфонів, можливо, нарешті вибрався з прірви. Xiaomi та Huawei очолили 11%-вий стрибок продажів смартфонів у жовтні в Китаї, хоча це порівняно з періодом Covid.

Інвестори роблять ставку на те, що Xiaomi буде одним з найбільших бенефіціарів будь-якого відскоку. З червневого мінімуму компанія отримала близько 19 млрд дол ринкової вартості на хвилі ажіотажу навколо свого останнього телефону, а також зростаючих очікувань щодо наступу на ринок електромобілів.

Крім того, за перший тиждень жовтня Xiaomi продала понад мільйон своїх останніх пристроїв 14 серії, написав голова компанії Лей Цзюнь.

Ринкова капіталізація корпорації Xiaomi зросла на близько 20 мільярда доларів завдяки тому, що в Китаї зростає попит на смартфони на базі Android та падають продажі смартфонів від Apple.