Україна повернула тіла 94 полеглих військових – штаб

Україна повернула на підконтрольну територію тіла (останки) 94 полеглих військових.

Про це повідомили﻿ в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що повернення тіл здійснювалося Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими у взаємодії з Об’єднаним центром при СБУ, МВС України (Секретаріат Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин), ЗСУ (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України у Сумській області, ДПС України, іншими представництвами структур сектору безпеки та оборони України за сприяння та безпосередньої участі представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Також українська сторона передала РФ тіла російських військових, які загинули в ході війни проти України.