У Путіна вже є 10 яхт – розслідування

Розслідувачі центру "Досьє", створеного російським політемігрантом Михайлом Ходорковським, виявили ще дві супер'яхти, якими користуються президент РФ Володимир Путін і його оточення, − таким чином у російського диктатора нарахували вже 10 яхт, повідомляє Українська правда.

Останні виявлені яхти − це 71-метрова Victoria і 38-метровий човен Orion, який її супроводжує. Victoria будували на верфях військового заводу "Севмаш" разом із човном Graceful. Зараз її ремонтують на турецькій верфі, яка готує кораблі для військового флоту Туреччини − члена НАТО.

Яхту Victoria називають флагманом чорноморської флотилії Путіна. 21 жовтня Victoria вийшла з Сочі і за два дні пришвартувалася на захід від верфі в Стамбулі. Вранці 25 жовтня судно перемістилося в доки, відключило передавач (AIS) і перестало з'являтися на картах профільних сервісів.

Побачити яхту розслідувачі змогли за допомогою безпілотника. Зокрема, вдалося зняти відмінну рису корабля − велику букву V.

Victoria може взяти на борт 28 осіб, але, повідомляють, що зазвичай на судні 11-15 осіб команди і до шести пасажирів. Вартість судна, зазначена в митній декларації 2019 року, − $50,1 млн. У цьому ж документі описані основні характеристики корабля, зокрема й конструкційна особливість: на борту відразу дві майстер-каюти. Стільки ж майстер-кают і на яхті Graceful, а в резиденціях російського президента завжди передбачено дві окремі спальні: для господаря і для господині, зазначає "Досьє".

Victoria базується в Сочі і періодично доходить до мису Ідокопас, де розташований палац Путіна. Безпосередньо поруч із мисом судно вимикає AIS і пропадає з радарів.

Влітку 2021 року корабель вийшов із Сочі й дійшов до Криму. У цій подорожі яхту супроводжував 38,5-метровий човен Orion. Його розробили у 2009 році в італійському Віареджо.

Центр "Досьє" виявив Victoria в Сочі на фото в акаунті Наталії Бєлугіної − художньої гімнастки та хореографині-постановниці фестивалю "Аліна", який щороку влаштовує Аліна Кабаєва. Бєлугіна − подруга олімпійської чемпіонки, вони періодично подорожують разом. За словами співрозмовника "Досьє", знайомого зі спортсменкою, Кабаєва та її близькі дійсно користуються цим судном.

"Володимира Путіна не фотографували на борту Victoria, тому немає прямих документальних доказів, що це його судно. Але, як і у випадку з іншими яхтами президента, є чимало непрямих підтверджень: це і спеціально підібраний екіпаж, і маршрут корабля, який пролягає поруч із палацом глави держави, і формальний власник, і незвичайна історія будівництва" , – йдеться у розслідуванні.

Повідомляється, що після того, як в Італії заарештували яхту Scheherazade, Victoria стала найбільшою яхтою, пов'язаною з Путіним, у Чорному морі.

До складу цієї ж "південної флотилії" входять:

54-метрова яхта "Чайка" (попередня назва − "Сиріус") вартістю €30 млн − єдине судно, яке перебуває на балансі управління справами президента РФ. На борту "Чайки" Путін зустрічався з Олександром Лукашенком у травні 2021 року.

46-метрова яхта Shellest, вартістю приблизно $23,9 млн. Shellest використовується, щоб добиратися до палацу Путіна на мисі Ідокопас, з листопада 2022 року корабель курсує між Сочі та Геленджиком.

У Балтійському морі головна яхта Путіна − Graceful. До складу "північної флотилії" також належать:

37-метрова Aldoga, побудована у Віареджо у 2009 році. Точна вартість яхти невідома, схожі кораблі коштують $14-16 млн.

32-метрова Nega, побудована у 2013 році британською компанією Princess Yachts. Її вартість $12,2 млн.

катер моделі Brizo 46 вартістю трохи менше $1,2 млн, який приписаний до Graceful.

Для довідки: На початку другого президентського терміну Путіна яхтобудівництвом зайнявся військовий завод "Севмаш", який будує атомні підводні човни, зокрема сучасні проєкти IV покоління "Ясень" і "Борей".

Дві яхти проекту А-1331 стали єдиними, випущеними військовою верф'ю. Перша − це Victoria, яку почали готувати в 2005 році, і друга Graceful, яку почали будувати в 2006 році.

Graceful будували 8 років, Victoria була побудована за 14 років.

Контракт із "Севмашем" уклала компанія бізнесмена Сергія Маслова Julesburg Corp з Британських Віргінських островів.

Наприкінці 2013 року "Севмаш" відзвітував про успішне проведення випробувань. Victoria доставили в Італію, але верф ISA Yachts так і не взялася до роботи, і 2015 року корабель перевезли до Туреччини.

Яхту Victoria добудовували на турецькій верфі AES Yachts, 24 липня 2019 року роботи були завершені.