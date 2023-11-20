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ГУР заявило про ураження радіолокаційних станцій окупантів в Брянській області

ГУР заявило про ураження радіолокаційних станцій окупантів в Брянській області
Фото: Vitaly V. Kuzmin

У Курській області РФ було уражено дві радіолокаційні станції окупаційної армії ― РЛС 55Ж6 "Небо" та, ймовірно, "Гамма-С1Е". 

Про це повідомили﻿ в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"18 листопада 2023 поблизу населеного пункту Дмітрієв Курської області було виявлено радіотехнічну позицію ворога. Ураження зазнали дві дороговартісні російські радіолокаційні станції ― РЛС 55Ж6 "Небо" та, ймовірно, "Гамма-С1Е", – йдеться в повідомленні.

Загальні втрати окупантів уточнюються.

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