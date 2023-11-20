ГУР заявило про ураження радіолокаційних станцій окупантів в Брянській області
У Курській області РФ було уражено дві радіолокаційні станції окупаційної армії ― РЛС 55Ж6 "Небо" та, ймовірно, "Гамма-С1Е".
Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.
"18 листопада 2023 поблизу населеного пункту Дмітрієв Курської області було виявлено радіотехнічну позицію ворога. Ураження зазнали дві дороговартісні російські радіолокаційні станції ― РЛС 55Ж6 "Небо" та, ймовірно, "Гамма-С1Е", – йдеться в повідомленні.
Загальні втрати окупантів уточнюються.