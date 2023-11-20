У Туреччині вантажне судно з українським екіпажем розкололося навпіл

У турецькому порту Ереглі внаслідок шторму зазнало серйозних пошкоджень і розламалося на дві частини судно Pallada, що належить молдовському бізнесмену Валентину Єшану; на борту корабля були члени екіпажу – українці, повідомляє Європейська правда.

"З жалем повідомляю, що одне з суден моєї компанії було серйозно пошкоджено, розламане надвоє в порту Ереглі, Туреччина, де воно стояло на якорі, через руйнівний шторм, який пронісся Чорним морем цими вихідними", – зазначив Єшану.

Він додав відео руйнівного шторму, з яким змагалось вантажне судно.

Єшану повідомив, що екіпаж – 13 осіб – був врятований турецькими рятувальними командами і перебуває в безпеці.

У бесіді з Newsmaker Єшану зазначив, що судно було застраховане, але невідомо, чи виплатить страхова компанія збитки. Він розповів, що серед членів екіпажу були громадяни України та Азербайджану.

"Дякую екіпажу за те, що втримали судно на березі, а моряки вчасно підняли тривогу, запобігши ще більшій катастрофі. Хочу сказати, що корабель протистояв шторму всю ніч із суботи на неділю, але вранці на нього налетіла вбивча хвиля, яка накрила всі кораблі у районі, таке явище буває раз на кілька десятиліть", – зазначив Єшану.

Він додав, що, за його інформацією, сім кораблів отримали серйозні пошкодження в районі порту Ереглі, а три вважалися зниклими безвісти, один з яких пізніше був визнаний затонулим.

Агентство Anadolu повідомило, що суховантаж стояв на якорі в порту Ереглі та розколовся на дві частини через шторм. Частина корабля, яку принесло до берега, вдарилася об бетонні стіни порту та пошкодила амфітеатр на березі.

За даними турецьких ЗМІ, суховантаж прибув до турецького узбережжя з Одеси.