В Угорщині встановили білборди з Урсулою фон дер Ляєн: реакція ЄС

В Єврокомісії прокоментували встановлені в Угорщині білборди, які спрямовані проти президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, повідомляє Європейська правда.

Про це сказав представник Єврокомісії Ерік Мамер на щоденному брифінгу у Брюсселі.

"Я показав ці зображення президентці Єврокомісії – вона і бровою не повела. Була абсолютна незворушною" , – сказав він.

За його словами, "це не відбувається не вперше і, можливо, не востаннє", і у Єврокомісії є справи, які треба робити, та кризи, які треба розв'язувати, і є політика, яку потрібно впроваджувати.

"Угорщина є частиною Європи... Ми надзвичайно впевнені, що впроваджуємо політику, яка приносить користь громадянам Угорщини" , – зазначив Мамер.

На питання, які професійні відносини у фон дер Ляєн з Алексом Соросом – сином ліберального фінансиста угорського походження Джорджа Сороса, що є постійним об'єктом ворожості з боку партії Орбана "Фідес" – який також зображений на білбордах, представник Єврокомісії відповів, що їх немає.

Раніше повідомлялося, що керівна партія Угорщини встановила в понеділок білборди, які спрямовані проти президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.