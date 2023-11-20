Зеленський запропонував ввести санкції на 50 років до виробників зброї з РФ та Білорусі

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроект про секторальні санкції до Російської Федерації та Республіки Білорусь в оборонно-промисловій сфері. Обмеження будуть діяти 50 років, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить проект 10271.

Проектом пропонується затвердили рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 листопада 2023 року.

Згідно з документом, планується застосувати строком на 50 років такі секторальні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до РФ та РБ в оборонно-промисловій сфері: