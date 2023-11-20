Ще в три країни ЄС можна замовити доставку водійських прав "Укрпоштою"

З 20 листопада замовити міжнародну доставку посвідчення водія можна в Чехію, Німеччину та Італію. Раніше така послуга була доступна лише в Польщі.

Про це повідомляє﻿ Головний сервісний центр МВС України.

Як замовити доставку

Ця опція актуальна для тих, хто хоче обміняти своє посвідчення отримане вперше на 2 роки, а також в разі втрати або пошкодження документа та зміни персональних даних.

Замовлення відбувається у кілька кліків. Для цього необхідно зайти в електронний кабінет водія. Після авторизації, вказати причину обміну посвідчення, обрати міжнародну доставку та сплатити послугу. Після опрацювання заявки готовий документ помандрує на обрану адресу.

Загальна вартість послуги становитиме орієнтовно 1300 грн.

Нагадаємо, що Польща стала першою країною, в яку почали робити доставку посвідчень водія. З початку запуску, 16 жовтня, цю послугу замовили 1100 осіб.

Надалі планується впроваджувати цю послугу до інших країн, які ратифікували Віденську конвенцію.