Остін у Києві зустрівся із Зеленським
Міністр оборони США Ллойд Остін у Києві зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Європейська правда.
Остін зазначив, що для нього ця зустріч стала ще однією можливістю "підтвердити непохитну підтримку України з боку Сполучених Штатів".
"Я мав честь зустрітися з президентом Володимиром Зеленським сьогодні в Києві, щоб підтвердити непохитну підтримку України з боку Сполучених Штатів. Ми, разом з нашими союзниками і партнерами, продовжуватимемо підтримувати нагальні потреби України на полі бою та довгострокові оборонні потреби", – написав глава Пентагону.
Нагадаємо, глава Пентагону Ллойд Остін прибув до Києва у понеділок вранці з неоголошеним візитом. У Міноборони США розповіли, що під час візиту він обговорить забезпечення українського війська на зимовий період та на майбутнє від російських загроз.