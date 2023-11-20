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Остін у Києві зустрівся із Зеленським

Міністр оборони США Ллойд Остін у Києві зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Європейська правда.

Остін зазначив, що для нього ця зустріч стала ще однією можливістю "підтвердити непохитну підтримку України з боку Сполучених Штатів".

"Я мав честь зустрітися з президентом Володимиром Зеленським сьогодні в Києві, щоб підтвердити непохитну підтримку України з боку Сполучених Штатів. Ми, разом з нашими союзниками і партнерами, продовжуватимемо підтримувати нагальні потреби України на полі бою та довгострокові оборонні потреби", – написав глава Пентагону.

Нагадаємо, глава Пентагону Ллойд Остін прибув до Києва у понеділок вранці з неоголошеним візитом. У Міноборони США розповіли, що під час візиту він обговорить забезпечення українського війська на зимовий період та на майбутнє від російських загроз.

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