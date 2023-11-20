Столтенберг заявив про підривну діяльність РФ на Західних Балканах

Росія намагається підривними діями, спрямованими на розпалювання сепаратистських настроїв, розхитати та дестабілізувати ситуацію у країнах Балканського півострова, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає прес-служба Північноатлантичного альянсу.

Керівник оборонного блоку розпочав свій чотириденний візит на Західні Балкани (19-22 листопада) з відвідин Боснії та Герцеговини.

"Ваша безпека важлива для регіону Західних Балкан та для Європи" , - заявив він на спільній прес-конференції з головою Ради міністрів Боснії та Герцеговини Бор'яною Крішто.

Також Столтенберг зазначив, що союзники "рішуче підтримують" суверенітет та територіальну цілісність цієї країни.

Генсек НАТО також "висловив стурбованість щодо сепаратистської та розкольницької риторики, а також шкідливого іноземного втручання, у тому числі з боку Росії, яке загрожує підірвати стабільність та ускладнити реформи".

Столтенберг закликав "всіх політичних лідерів зберігати єдність, будувати національні інститути та досягати примирення".

Також він висловився про поглиблення політичної та практичної співпраці НАТО з Боснією та Герцеговиною, у тому числі через штаб-квартиру Альянсу в Сараєво.

Поїздка Столтенберга на Балкани

Після Боснії та Герцеговини у генсека НАТО 20 листопада запланований візит до Косова, де відбудеться низка зустрічей із представниками влади.

Пізніше у вівторок Столтенберг зустрінеться у Сербії з президентом Олександром Вучичем та прем'єр-міністром Аною Брнабіч. Потім він вирушить до Республіки Північна Македонія, щоб зустрітися з президентом Стево Пендаровським та прем'єр-міністром Димитаром Ковачевським.

Генеральний секретар візьме участь у зустрічі з лідерами країн НАТО з Албанії, Хорватії, Чорногорії, Північної Македонії та Словенії.

Раніше у вересні президент Косова заявила, що влада Сербії намагається дестабілізувати ситуацію на Західних Балканах, і хоче відтворити план, аналогічний російському, що Кремль здійснював проти України в 2014 році.

Нагадаємо, перед цим президент Північної Македонії Стево Пендаровський озвучив думку, що РФ може спробувати розпалити війну на Балканах, щоб відвернути увагу від України.