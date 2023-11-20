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ЗСУ отримали перші 3 тисячі FPV-дронів від операції "Єдність" – Федоров

ЗСУ отримали перші 3 тисячі FPV-дронів від операції "Єдність" – Федоров
Фото: kmu.gov.ua

Збройні сили України отримали перші 3 000 FPV-дронів завдяки операції "Єдність» - спільному збору UNITED24, "Повернись живим" та monobank, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення віце-прем’єр-міністра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Кожен дрон укомплектували боєприпасами українського виробництва та передали для 19 військових частин. Ці потужні "пташки" допоможуть ефективніше уражати ворожі позиції та техніку", - написав Федоров.

Загалом Сили оборони отримають 10 000 дронів-камікадзе.

Як повідомляли ЗМІ, один із найбільших донатів, 10 млн грн, до збору внесла компанія Favbet.

Раніше компанія Favbet також придбала 53 нових позашляховики для ударних рот "Армії дронів".

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