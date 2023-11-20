ЗСУ отримали перші 3 тисячі FPV-дронів від операції "Єдність" – Федоров
Збройні сили України отримали перші 3 000 FPV-дронів завдяки операції "Єдність» - спільному збору UNITED24, "Повернись живим" та monobank, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить повідомлення віце-прем’єр-міністра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
"Кожен дрон укомплектували боєприпасами українського виробництва та передали для 19 військових частин. Ці потужні "пташки" допоможуть ефективніше уражати ворожі позиції та техніку", - написав Федоров.
Загалом Сили оборони отримають 10 000 дронів-камікадзе.
Як повідомляли ЗМІ, один із найбільших донатів, 10 млн грн, до збору внесла компанія Favbet.
Раніше компанія Favbet також придбала 53 нових позашляховики для ударних рот "Армії дронів".