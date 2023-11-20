Росія висловила протест Фінляндії через рішення закрити пункти пропуску на кордоні

Міністерство закордонних справ Росії в понеділок викликало посла Фінляндії Антті Хелантерея та висловило йому протест через рішення фінської влади закрити чотири із восьми пунктів пропуску на кордоні, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в заяві російського МЗС.

Російське зовнішньополітичне відомство стверджує, що закриття пунктів пропуску через зростання нелегальної міграції "є однозначно провокаційним і явно йде в руслі спроб ще більше загострити наші відносини".

Воно також обурилось, що Фінляндія ухвалила таке рішення "поспішно, без будь-яких консультацій із російською стороною", і заявило про порушення прав "десятків тисяч" росіян.

Минулого четверга Фінляндія вирішила закрити прикордонні пункти пропуску Ваалімаа, Нуйямаа, Іматра та Нійрала через сплеск нелегальної міграції. З суботи вони закриті для руху транспорту.

Фінські прикордонники повідомляли, що за останні місяці через пункти пропуску на південно-східному кордоні до Фінляндії намагалася потрапити винятково велика кількість людей, які не мають в'їзних документів.

За даними ЗМІ, Фінляндія у ніч на середу може закрити решту пунктів пропуску, які досі працюють на кордоні з РФ, через використання Росією нелегальних мігрантів як зброї.