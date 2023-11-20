Прем'єр Іспанії оголосив склад нового уряду: більшість зберегли посади

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, який минулого тижня отримав парламентський мандат на формування уряду, в понеділок оголосив склад нового кабінету міністрів, у якому більшість урядовців зберегли ключові посади, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє El Mundo.

Новий уряд Санчеса, як і попередній, матиме 22 міністерські портфелі попри попередні обіцянки скоротити склад кабміну. Більшість міністерських портфелів – 12 – матимуть жінки, причому чотири з них будуть також віцепрем’єрами.

Соціалістична робітнича партія іспанського прем’єра, як і в попередньому уряді, контролюватиме ключові міністерства. Таким чином, на своїх посадах залишаються міністр закордонних справ Хосе Мануель Альбарес і міністерка оборони Маргарита Роблес, а також очільники МВС і Міністерства сільського господарства.

П’ять міністерських портфелів отримує молодший партнер соціалістів – крайня ліва партія Sumar Йоланди Діас. Її представники отримують, серед іншого, міністерство охорони здоров’я та культури (останнє дещо реорганізували, передавши повноваження щодо спорту в Міносвіти).

Коментуючи склад нового уряду, Педро Санчес підкреслив, що він матиме "помітний феміністичний акцент", але при цьому складається з "людей, здатних не лише керувати, але й досягати домовленостей і пояснювати їх публічно".

Нагадаємо, минулого тижня лідер соціалістів Іспанії отримав підтримку більшості у парламенті для формування нового уряду, заручившись підтримкою лівих та сепаратистських партій.

Наразі не зрозуміло, чи вдасться прем’єру домагатись ухвалення законів, оскільки для отримання мандату в парламенті він заручився одномоментною підтримкою сепаратистських каталонських і баскських партій.

Найскладнішою була угода з партією Junts, яку контролює колишній президент Каталонії Карлес Пучдемон. Лідер сепаратистів вимагав амністії для людей, притягнутих до відповідальності за дії, пов’язані зі спробою проголошення незалежності Каталонії в 2017 році. 13 листопада партія Санчеса подала законопроєкт про надання амністії цим людям.

Через суперечливу пропозицію сотні тисяч іспанців вийшли на протести, виступаючи проти амністії. Напруга в іспанському суспільстві зберігається.