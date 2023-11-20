ОП: Державної землі лишилось понад 500 тисяч гектарів

У держави точно є понад 500 тисяч гектарів землі сільськогосподарського значення, повідомляє Економічна правда.

Про це в розповів заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма в інтерв’ю ЕП.

На питання, скільки взагалі лишилось державної землі, він відповів: "Понад 500 тисяч гектарів".

На зауваження журналіста, що раніше представники влади публічно називали іншу цифру – близько 750 тисяч га – чиновник додав:

"Може буде всі 800 тисяч. Чому я кажу понад 500 тисяч? Тому що я не впевнений, це буде 650, 720 чи 730. Є земля на окупованих територіях тимчасово, скільки її точно, я не розумію. Якісь землі могли встигнути за ці півроку вивести, допускаю, що якісь десятки тисяч. Тому зараз інвентаризація це все покаже" , - пояснив Шурма.

При цьому він наголосив, що держава зможе отримувати понад 3 млрд гривень з цієї землі.

"500+ тисяч га загалом точно буде. Ми хочемо протягом пів року це все закінчити. Я думаю, що перші аукціони з надання землі в користування будуть в січні-лютому, тому що є величезна кількість технічної роботи, пов’язаної з інвентаризацією, передачею цих земель.

Це не окремі держпідприємства, це сотні державних підприємств, це сотні тисяч гектарів землі. І я зараз з упевненістю можу сказати, що держава буде щорічно отримувати мільярди гривень. Це буде 3-4 чи 6-8 прозорих аукціони, які все покажуть", - резюмував чиновник.

Нагадуємо:

У липні Верховна Рада ухвалила закон, яким обмежила право аграрних держпідприємств майже безкоштовно користуватися державною землею. Ці зміни дозволять здавати державні гектари в оренду через електронні аукціони, а також дали поштовх створенню Земельного банку на базі Фонду державного майна.

За даними, наданими ЕП, наразі у держави є 720 тис га землі с/г значення (на всій території України включно з тимчасово окупованими територіями).

Найбільшим користувачем залишається НААН, у якої близько 400 тис га – тобто, більше половини. Разом із тим, за даними співрозмовників ЕП, чимала частина земель Академії могла бути виведена, і скільки земель де факто перебувають в управлінні структур НААН достеменно невідомо.

Наразі ФДМ є другим за розміром земельного банку управителем державної сільгоспземлі.