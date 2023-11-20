Bloomberg: Туреччина, Румунія та Болгарія наблизилися до угоди щодо розмінування Чорного моря
Члени НАТО Туреччина, Румунія та Болгарія наближаються до угоди про створення спільних сил для очищення їхніх частин Чорного моря від мін, що дрейфують в результаті російського вторгнення в Україну, повідомляє Європейська правда.
Про це повідомляє Bloomberg.
Заступники міністрів оборони трьох країн зустрінуться в середу в Анкарі, щоб остаточно узгодити деталі створення підрозділу з розмінування моря, повідомили три особи, знайомі з цим питанням.
За словами одного зі співрозмовників, неясно, чи буде підписана остаточна угода після дводенної зустрічі.
Міністерства оборони Туреччини, Румунії і Болгарії поки не коментували цю інформацію.
Зустріч відбувається через кілька днів після того, як командувач ВМС Туреччини адмірал Ерджумент Татліоглу висловився проти присутності в Чорному морі військово-морських сил інших союзників по НАТО, в тому числі США, заявивши, що вони можуть ще більше посилити напруженість в регіоні.
У разі схвалення, мінно-тральні сили не вважатимуться операцією НАТО, але стануть першою великою спільною дією чорноморських союзників з часу, коли президент Владімір Путін віддав наказ про вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
Коаліція має бути повністю мирною і спрямована на подолання загрози головному торговельному маршруту, особливо для зерновозів і суден, що займаються розвідкою енергоресурсів у цьому регіоні. У той час як Татліоглу заявив, що Туреччина здатна забезпечити безпеку в Чорному морі, високопосадовець Державного департаменту США підкреслив необхідність "безпечного і взаємопов'язаного Чорноморського регіону".
Нагадаємо, у жовтні танкер з нафтопродуктами під прапором Ліберії натрапив на міну в Чорному морі біля берегів Румунії.
Перед цим турецьке вантажне судно 5 жовтня підірвалося на міні у Чорному морі біля берегів Румунії, але залишилось майже неушкодженим.
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну румунські, болгарські та турецькі військові водолазні команди знешкоджують міни, що дрейфують у їхніх водах.