До Києва приїхав не тільки Остін: про що генерали США говорили із Зеленським

До Києва з робочим візитом приїхав не тільки міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін, а й командувач Європейського командування Збройних сил США та верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО у Європі Крістофер Каволі, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з американською делегацією подякував президенту США, його адміністрації, обом палатам Конгресу та всьому американському народу за незмінну підтримку України, насамперед військову.

Крім того, Зеленський заявив про важливість візиту американської делегації напередодні чергового засідання у форматі "Рамштайн", результати якого мають посилити позиції України на полі бою. Зокрема, президент докладно розповів про актуальну ситуацію на фронті, стратегічні цілі та першочергові потреби Сил оборони.

Він також наголосив на важливості продовження безперервного постачання союзниками всього необхідного озброєння та снарядів. Окремо Зеленський заявив про необхідність посилення спроможностей України напередодні зими.

Під час зустрічі Зеленський разом з американською делегацією обговорив питання свободи мореплавства в Чорному морі та забезпечення функціонування альтернативного "зернового коридору".

"Дуже важливо, що нам вдалося досягти прогресу у встановленні контролю над Чорним морем, а також забезпечити роботу альтернативного гуманітарного маршруту. Це дає Україні змогу залишатися гарантом глобальної продовольчої безпеки" , - заявив голова держави.

Візит глави Пентагону в Україну

Глава Міноборони США 20 листопада приїхав до України напередодні нового засідання у форматі "Рамштайн". Нова зустріч Контактної групи з питань оборони України відбудеться вже цієї середи, 22 листопада.

У Пентагоні повідомили, що Остін під час візиту до Києва проведе переговори на високому рівні з українським керівництвом. Зокрема, він планує обговорити партнерство між країнами та військову допомогу ЗСУ.