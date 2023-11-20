Кабмін затвердив фінансовий план "Укрзалізниці" на 2024 рік: що відомо

Кабмін затвердив фінансовий план "Укрзалізниці" на 2024 рік - заплановано отримати дохід загалом обсягом 103,2 млрд грн, зокрема, чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) планується в обсязі 98,6 млрд грн. Збитки прогнозуються на рівні 12,6 млрд грн, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

За словами голови правління УЗ Євгена Лященка, цьогоріч фінплан затвердили у рекордні терміни.

"Фінплан на 2024 рік не передбачає залучення коштів з держбюджету, пріоритет якого - фінансування обороноздатності країни. Нашим завданням і надалі залишатимуться стабільне забезпечення перевезень пасажирів та вантажів в умовах військового часу та фінансування необхідних інвестицій для підтримки та відновлення залізничної інфраструктури за рахунок власних коштів та залучених коштів міжнародних фінансових інституцій.

Крім іншого, фінплан передбачає підвищення заробітної плати залізничникам, яка на сьогодні не відповідає їхньому внеску в обороноздатність та функціонування економіки України, якщо порівнювати з іншими галузями", - додав Лященко.

При цьому плановий обсяг платежів до державного та місцевих бюджетів у 2024 році - 24 млрд грн, що на 5% більше, ніж очікується у 2023 році.

"Загальні витрати заплановані в сумі 115,8 млрд грн, зокрема, передбачений ріст собівартості реалізованої продукції на 13%, головним чином за рахунок необхідності підвищення заробітної плати та підвищення тарифів на електроенергію. EBITDA запланована на рівні 11,8 млрд грн. Індекс рентабельності EBITDA складе 12%.

Наступного року очікується дохід від вантажних перевезень в обсязі 80,1 млрд грн та від пасажирських перевезень - 9,3 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

"Зазначений фінплан був сформований та поданий на розгляд ще у третьому кварталі цього року, коли була повністю заблокована робота портів. Наразі ми вже розробли свої пропозиції виходу на беззбитковість.

Зокрема, враховуючи тенденцію двох попередніх місяців цього року, зроблено більш оптимістичний репрогноз щодо вантажоперевезень. Також плануємо уніфікацію тарифів: зробити їх більш прозорими та привести до європейської моделі. Продовжуємо й надалі роботу щодо оптимізації витрат", - пояснив керівник УЗ.

Загалом відповідно до затвердженого фінплану збитки прогнозуються на рівні 12,6 млрд грн, які будуть покриті за рахунок розробленого плану виходу на безбитковість, додали в УЗ.

"Освоєння капітальних інвестицій заплановано в розмірі 38 млрд грн. Ці кошти, зокрема, будуть спрямовані на відновлення пошкодженої ворогом інфраструктури та розбудову переходів з країнами ЄС" , - резюмували в компанії.

Нагадаємо:

30 грудня 2022 року Кабмін затвердив консолідований фінплан "Укрзалізниці" на 2023 рік. Згідно з цим планом, "Укрзалізниця" очікувала у 2023 році збитків у розмірі 20,2 млрд грн через велике соціальне навантаження та обмеження на вантажоперевезення.

У 2022 році "Укрзалізниця" зазнала збитків у розмірі 10,8 млрд грн. Збиток від пасажирських перевезень становив 13,3 млрд грн, що означає, що інші сегменти компанії, такі як вантажні перевезення, отримали прибуток у розмірі 2,5 млрд грн.

У вересні 2023 року Лященко заявив, що "Укрзалізниця" виходить на беззбитковість і завершить 9 місяців 2023 року з прибутком.