Повітряні Сили попередили про атаку російських безпілотників з півдня
Повітряні Сили ЗСУ повідомили про атаку російськими безпілотниками з півдня і загрозу для Запорізької і Дніпропетровської областей, повідомляє Українська правда.
Про це говорить повідомлення Повітряних Сил ЗСУ.
"Атака "Шахедів" з півдня! Загроза застосування ворожих ударні БпЛА для Запорізької, Дніпропетровської областей!
У разі оголошення тривоги у вашій області - прямуйте в укриття".
Передісторія:
- У ніч на 19 листопада сили протиповітряної оборони збили над Україною 15 з 20 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".