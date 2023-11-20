Close button
Чорна п'ятниця стартувала!Міжбанк всього за 9900 грн/рік при оплаті карткою
Купити доступ Вхід

Повітряні Сили попередили про атаку російських безпілотників з півдня

Повітряні Сили попередили про атаку російських безпілотників з півдня
Фото: Telegram

Повітряні Сили ЗСУ повідомили про атаку російськими безпілотниками з півдня і загрозу для Запорізької і Дніпропетровської областей, повідомляє Українська правда.

Про це говорить повідомлення Повітряних Сил ЗСУ.

"Атака "Шахедів" з півдня! Загроза застосування ворожих ударні БпЛА для Запорізької, Дніпропетровської областей!
У разі оголошення тривоги у вашій області - прямуйте в укриття".

Передісторія:

  • У ніч на 19 листопада сили протиповітряної оборони збили над Україною 15 з 20 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".

Новини

Популярні теми форуму

analytics