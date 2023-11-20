Держспецзв'язку відреагувала на підозру ексголові Щиголю

Держспецзвʼязку відреагувала на підозру ексголові Юрію Щиголю і заявила, що всі закупівлі від 2020 року проводили з дотриманням законодавства. Відомство закликає утриматись від звинувачень посадовців до рішення суду, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться в офіційній заяві Державної служби спеціального зв’язку.

Там зазначили, що закупівлі у сфері захисту державних реєстрів є "складними, а їхній аналіз потребує підготовки й розуміння".

Держспецзвʼязку готова надати всі необхідні розʼяснення антикорупційним детективам у будь-якому форматі і вже надала необхідну для розслідування інформацію.

Нагадаємо:

20 листопада Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили керівництво Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України у заволодіння понад 62 мільйонами гривень державних коштів.

Слідство з’ясувало, що протягом 2020-2022 років власник групи компаній у змові із керівництвом Держспецзв’язку розробили схему заволодіння бюджетними коштами, виділеними на закупівлю обладнання та програмного забезпечення.

Цього ж дня Кабінет Міністрів звільнив з посад голову Держспецзв’язку Юрія Щиголя та його заступника з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віктора Жору.