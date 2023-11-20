Глави МЗС України та Танзанії вперше провели телефонну розмову
Міністр закордонних справ України вперше в історій провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Танзанії Дженуарі Макамбою, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Telegram-канал МЗС.
За даними відомства, розмова відбулась у понеділок, 20 листопада.
Дипломати обговорили глобальну продовольчу безпеку, а також ідеї для розвитку двосторонньої співпраці та поглиблення зв’язків України з африканськими країнами.
Нагадаємо, нещодавно Кулеба відвідав Південно-Африканську Республіку. Це був перший візит українського глави МЗС в ПАР за 25 років. Також Україна планує відкрити власне посольство у Танзанії.
Відносини України з Африкою
Нагадаємо, ще у серпні цього року Кулеба заявив про намір України налагодити відносини з країнами Африки. Таким чином наша держава хоче допомогти їм звільнитися від влади Кремля.
Він зазначав, що цей континент "потребує системної та довгострокової роботи" України.