Остін оголосив про пакет військової допомоги Україні на 100 млн доларів

США передають Україні новий пакет військової допомоги на суму 100 мільйонів доларів, повідомляє Європейська правда.

Про це на брифінгу в Києві сказав очільник Пентагону Ллойд Остін.

За словами очільника Міноборони США, новий пакет вартістю 100 мільйонів доларів надається за програмою Presidential Drawdown Authority, яка передбачає виділення озброєнь із запасів американської армії.

"Це забезпечить додаткові артилерійські боєприпаси, додаткові перехоплювачі для протиповітряної оборони, а також низку протитанкових озброєнь", – уточнив Остін.

Він підкреслив, що військова підтримка України з боку США "продовжується", й "інші союзники і партнери також беруть на себе відповідальність" для її забезпечення.

Наразі Пентагон офіційно не оголошував детального вмісту пакета військової допомоги.

Востаннє Сполучені Штати оголошували про відправлення в Україну чергового пакета військової допомоги на початку листопада. Тоді йшлось про відправлення озброєння на суму 125 мільйонів доларів та замовлення на додаткові 300 мільйонів доларів.

Адміністрація Джо Байдена все ще має близько п’яти мільярдів доларів із затвердженого минулого року Конгресом бюджету на надання військової допомоги з американських запасів.

Байден намагається переконати Конгрес США підтримати допомогу як Україні, так і Ізраїлю, і затвердити новий пакет допомоги обсягом 106 мільярдів доларів, що містить понад 61 мільярд доларів фінансування для України.

Лідери Конгресу США сподіваються до Різдва мобілізувати голоси для додаткової військової допомоги для України та Ізраїлю, а також для вдосконалення імміграційної системи.