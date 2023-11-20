Залужний та Умєров провели зустріч з главою Пентагону та командувачем ЗС США
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та міністр оборони Рустем Умєров провели зустріч з главою Пентагону Ллойдом Остіном та командувачем ЗС США в Європі Крістофером Каволі, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомили Залужний та Умєров у Facebook.
"Доповів про обстановку на фронті. Детально обговорили спільні плани у короткій, середній та довгостроковій перспективах. Окремо зупинилися на потребах та технологічних рішеннях, які посилять наші спроможності на полі бою" - розповiв Залужний.
За словами Умєрова, на зустрічі також обговорили вступ в України в НАТО.
Що передувало:
- Глава Пентагону Ллойд Остін прибув до Києва у понеділок вранці з неоголошеним візитом.
- Він під час візиту в Києві оголосив про пакет допомоги Україні на 100 мільйонів доларів, де будуть артилерійські боєприпаси та додаткові перехоплювачі для ППО.
- Міністерство оборони США деталізувало вміст нового пакета військової допомоги Україні на суму 100 мільйонів доларів. До нього увійшли одна реактивна систем залпового вогню HIMARS і додаткові боєприпаси до неї, зенітні ракети Stinger, 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди, протитанкові ракети TOW, протитанкові комплекси Javelin та AT-4.
- Також Україна отримає понад три мільйони патронів для стрілецької зброї, боєприпаси для знешкодження перешкод, зимове спорядження та запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.