Залужний та Умєров провели зустріч з главою Пентагону та командувачем ЗС США

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та міністр оборони Рустем Умєров провели зустріч з главою Пентагону Ллойдом Остіном та командувачем ЗС США в Європі Крістофером Каволі, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомили Залужний та Умєров у Facebook.

"Доповів про обстановку на фронті. Детально обговорили спільні плани у короткій, середній та довгостроковій перспективах. Окремо зупинилися на потребах та технологічних рішеннях, які посилять наші спроможності на полі бою" - розповiв Залужний.

За словами Умєрова, на зустрічі також обговорили вступ в України в НАТО.

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