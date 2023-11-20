Лубінець розповів, скільки мирних жителів України вбила Росія

За час війни з Росією загинули майже 10 тисяч мирних жителів, із них 510 – діти, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час зустрічі з депутатами Бундестагу.

"Війна Росії проти України забрала життя майже 10 тисяч мирних жителів, ще майже 18 тисяч отримали поранення" , — сказав він.

Лубінець додав, що в російська армія в Україні "вбила 510 дітей, 1 143 отримали поранення, 2 127 вважаються зниклими безвісти, 13 постраждали від сексуального насильства і майже 20 тисяч дітей РФ депортувала або примусово перемістила".