Макрон закликав Сі Цзіньпіна підтримувати діалог з Україною

Президент Франції Емманюель Макрон провів телефонну розмову з главою Китаю Сі Цзіньпіном, в ході якої закликав китайського лідера підтримувати діалог з Україною, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба Єлисейського палацу.

Макрон під час розмови висловив незмінну підтримку Франції Україні, яка продовжує протистояти агресивній війні з боку Росії, а також глибоку стурбованість у зв'язку з повідомленнями про військову співпрацю між Росією та Північною Кореєю.

"Продовжуючи обміни між Китаєм та Україною на найвищому рівні після свого державного візиту до Китаю у квітні минулого року, він закликав китайську владу підтримувати діалог з Києвом" , - йдеться у повідомленні.

Позиція Китаю щодо війни

Китайська влада офіційно заявляє, що нібито займає нейтральну позицію щодо війни РФ проти України. Також раніше Пекін запідозрили у постачанні зброї до Росії. Проте Китай спростовує цю інформацію. При цьому Пентагон нещодавно оприлюднив звіт, який доводить, що Росія масово закуповує у Китаї дрони, стрілецьку зброю та захисне спорядження.

Китай висловив бажання бути миротворцем і запропонував свій "мирний план" для України. Проте українська влада його розкритикувала.

Президент України Володимир Зеленським та китайський лідер Сі Цзіньпін за період повномасштабного вторгнення РФ лише один раз говорили телефоном.