Кірбі про ухвалення Конгресом допомоги Україні: якщо ми цього не зробимо, агресія РФ ростиме

Якщо Україна не отримає сьогодні допомоги у своїй війні проти РФ, то агресор не зупиниться і становитиме загрозу для всього світу та США, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі під час брифінгу у понеділок, 20 листопада.

"Ми хочемо спонукати Конгрес, щоб він ухвалив додаткові запити, які ми надіслали їм, і ми могли б продовжувати безперешкодну й безперервну підтримку України", - зауважив представник Білого дому.

Він підкреслив, що Адміністрація президента США докладе зусиль для того, щоб Конгрес якнайшвидше ухвалив виділення допомоги Україні.

"Ми хочемо закликати Конгрес ухвалити додаткові запити, які ми надіслали. Злітно-посадкова смуга продовжує ставати коротшою з кожним пакетом допомоги, який ми їм надаємо" , - заявив Кірбі.

Він зауважив, що схвалення нового пакету допоможе ЗСУ на полі бою та пришвидшить перемогу України.

"Дії, які ми вживаємо, і, що не менш критично, потенційні дії, яких ми не вживаємо, матимуть наслідки протягом багатьох років. Впевнений, ви бачили статтю президента Байдена для The Washington Post на вихідних, в якій йдеться про те, що світ знову стикається з точкою перелому, і вибір, який ми зробимо, визначатиме майбутнє наступних поколінь" , - сказав він.

Допомога США

1 жовтня Конгрес США ухвалив законопроект про тимчасовий бюджет. Він не включав нового фінансування допомоги Україні, оскільки таку ініціативу вирішили розглядати окремо. Після цього президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 млн доларів. Більшість із цих коштів (60 млрд доларів) хочуть направити на допомогу Україні. Також пакет передбачав допомогу Ізраїлю.

Після довгих суперечок у США схвалили новий тимчасовий бюджет для уряду без допомоги Україні та Ізраїлю. Байден підписав закон, який допоміг уникнути "шатдауну".

Також відомо, що у Конгресі США точаться суперечки щодо посилення кордону з Мексикою. Республіканці виставили вимоги, погрожуючи не підтримати фінансування для України, якщо імміграційне законодавство не буде ухвалено.