ОВА: Росіяни 13 разів обстріляли прикордоння Сумщини, зафіксовано 88 вибухів
Росіяни за 20 листопада здійснили 13 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, зафіксовано 88 вибухів, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила Сумська ОВА.
Обстрілів зазнали Білопільська, Юнаківська, Хотінська, Середино-Будська, Есманська, Шалигинська громади.
- Шалигинська громада: ворог бив з артилерії (30 вибухів).
- Есманська громада: здійснено артилерійський обстріл (20 вибухів).
- Хотінська громада: були мінометні обстріли (16 вибухів).
- Середино-Будська громада: зафіксовано авіаційний обстріл НАР з гелікоптера (6 вибухів).
- Білопільська громада: здійснено мінометний (5 вибухів) та гранатометний (7 вибухів).
- Юнаківська громада: росіяни вдарили з артилерії (4 вибухи).