ISW: На кордоні з Фінляндією РФ повторює сценарій "міграційної кризи"

На думку фахівців Інституту вивчення війни (ISW), Росія застосовує тактику гібридної війни на фінському кордоні, повторюючи сценарій "міграційної кризи" на кордоні Польщі з Білоруссю та намагаючись дестабілізувати НАТО, повідомляє Українська правда.

У звіті йдеться про те, що, що Росія, імовірно, застосовує відому тактику гібридної війни, щоб штучно створити міграційну кризу на фінському кордоні.

Фінська влада закрила чотири пункти пропуску на південно-східному кордоні Фінляндії з Росією 18 листопада після того, як фінська прикордонна служба повідомила, що з вересня 2023 року до фінського кордону з Росії прибуло близько 300 шукачів притулку, переважно з Іраку, Ємену, Сомалі та Сирії.

Фінське видання Iltalehti повідомило 20 листопада, що влада Фінляндії розглядає можливість закриття всього кордону з Росією в ніч на 21 листопада.

"Малоймовірно, що ці мігранти продовжували б залишатися на фінському кордоні при мінусових температурах за власним бажанням після того, як прикордонники не пустили їх на територію Фінляндії, і це дає підстави припустити, що, скоріш за все, Росія причетна до цієї ситуації" , – зазначають експерти.

Експерти нагадують, що Кремль відкинув звинувачення Фінляндії щодо причетності Росії до створення штучного напливу мігрантів.

"Очевидна тактика гібридної війни Росії на російсько-фінському кордоні схожа на створення Росією і Білоруссю міграційної кризи на польському кордоні в 2021 році і, ймовірно, так само спрямована на дестабілізацію НАТО" , – підкреслюють аналітики.

В ISW зазначають, що раніше інститут оцінював, що Кремль дозволив або, можливо, безпосередньо контролював штучне створення Білоруссю міграційної кризи на кордоні з Польщею у 2021 році.