ISW: ЗСУ просуваються на лівобережжі Херсонщини, біля Кринок ідуть бої
Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють про подальше просування Сил оборони на лівому березі Дніпра, і що біля Кринок тривають бої, повідомляє Українська правда.
Згідно з проаналізованими даними інституту, українські сили продовжили операції на східному (лівому) березі Дніпра Херсонської області 20 листопада і, за повідомленнями, просунулися вперед.
Російські військові блогери стверджують, що українські сили розширили зону свого контролю в західній частині Кринок (30 км на північний схід від Херсона і 2 км від річки Дніпро), і що поблизу населеного пункту тривають бої.
Геолокаційні кадри, опубліковані 20 листопада, показують, що російські війська продовжують завдавати ударів термобаричними боєприпасами з ТОС-1А по українських силах, що діють поблизу Кринок.
Також російські військові блогери кажуть, що українські війська атакували в напрямку Пойми (12 км на схід від Херсона і 4 км від річки Дніпро) і Піщанівки (13 км на схід від Херсона і 3 км від річки Дніпро).
Російські війська продовжили наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна 20 листопада і дещо просунулися вперед поблизу Кремінної.
Українські військові джерела повідомили 20 листопада, що українські сили продовжили успішні штурмові дії на південь від Бахмута.
Російські війська продовжили наступальні операції на Бахмутському напрямку 20 листопада і, за повідомленнями, просунулися на південний захід від Бахмута.
Ключові висновки ISW за 20 листопада
- Росія, схоже, застосовує відому тактику гібридної війни для штучного створення міграційної кризи на фінському кордоні.
- Очевидна тактика гібридної війни Росії на російсько-фінському кордоні схожа на створення Росією і Білоруссю "міграційної кризи" на польському кордоні в 2021 році і, ймовірно, так само спрямована на дестабілізацію НАТО.
- За повідомленнями, Міністерство оборони Росії розпочало відкритий набір до російського "Африканського корпусу", покликаного замінити операції "ПВК Вагнер" в Африці, після того, як спроби МО РФ напряму завербувати колишніх співробітників "вагнерівців" виявилися невдалими.
- Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров продовжує намагатися виділитися в російському інформаційному просторі, порушуючи загальноприйняті кордони між главами суб'єктів РФ і президентом Росії Володимиром Путіним.
- Під час візиту міністра оборони США Ллойда Остіна до Києва 20 листопада Міністерство оборони США оголосило про надання Україні нового пакету безпекової допомоги.
- Російські війська проводили наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, під Бахмутом, поблизу Авдіївки, на захід і південний захід від Донецька, у прикордонній зоні Донецької та Запорізької областей, а також на заході Запорізької області, дещо просунувшись вперед на деяких напрямках.
- Український чиновник повідомив, що Україна успішно повернула 45 українських дітей, яких російська влада примусово депортувала до Росії протягом останніх шести місяців.