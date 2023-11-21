ISW: ЗСУ просуваються на лівобережжі Херсонщини, біля Кринок ідуть бої

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють про подальше просування Сил оборони на лівому березі Дніпра, і що біля Кринок тривають бої, повідомляє Українська правда.

Згідно з проаналізованими даними інституту, українські сили продовжили операції на східному (лівому) березі Дніпра Херсонської області 20 листопада і, за повідомленнями, просунулися вперед.

Російські військові блогери стверджують, що українські сили розширили зону свого контролю в західній частині Кринок (30 км на північний схід від Херсона і 2 км від річки Дніпро), і що поблизу населеного пункту тривають бої.

Геолокаційні кадри, опубліковані 20 листопада, показують, що російські війська продовжують завдавати ударів термобаричними боєприпасами з ТОС-1А по українських силах, що діють поблизу Кринок.

Також російські військові блогери кажуть, що українські війська атакували в напрямку Пойми (12 км на схід від Херсона і 4 км від річки Дніпро) і Піщанівки (13 км на схід від Херсона і 3 км від річки Дніпро).

Російські війська продовжили наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна 20 листопада і дещо просунулися вперед поблизу Кремінної.

Українські військові джерела повідомили 20 листопада, що українські сили продовжили успішні штурмові дії на південь від Бахмута.

Російські війська продовжили наступальні операції на Бахмутському напрямку 20 листопада і, за повідомленнями, просунулися на південний захід від Бахмута.

Ключові висновки ISW за 20 листопада