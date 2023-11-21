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Курс валют НБУ на 21 листопада

Курс валют НБУ на 21 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 21 листопада 2023 року

Курс долара порівняно з 20 листопада знизився до рівня 36.05 за 1 долар.

Курс євро зріс на 14 коп. до 39.40 за 1 євро.

Курс рубля підвищився на 2 коп. до 4.07 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів збільшився до рівня 44.96 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 6 коп. до 40.77 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 4 коп. до 9.01 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 36.049 600 --0.09
EUR Євро 39.398 600 +0.14
RUB Рубль 0.406 750 +0.002
GBP Фунт стерлінгів 44.957 500 +0.04
CHF Швейцарський франк 40.768 600 +0.057
PLN Польський злотий 9.014 400 +0.044

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