Курс валют НБУ на 21 листопада
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 21 листопада 2023 року
Курс долара порівняно з 20 листопада знизився до рівня 36.05 за 1 долар.
Курс євро зріс на 14 коп. до 39.40 за 1 євро.
Курс рубля підвищився на 2 коп. до 4.07 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів збільшився до рівня 44.96 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 6 коп. до 40.77 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 4 коп. до 9.01 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|36.049 600
|EUR
|Євро
|39.398 600
|RUB
|Рубль
|0.406 750
|GBP
|Фунт стерлінгів
|44.957 500
|CHF
|Швейцарський франк
|40.768 600
|PLN
|Польський злотий
|9.014 400