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Сили ППО вночі збили 10 "Шахедів" і ракету "Іскандер-К" – Генштаб

Сили ППО вночі збили 10 "Шахедів" і ракету "Іскандер-К" – Генштаб
Фото: twitter.com/DefenceU

У ніч на 21 листопада російські окупанти завдали удару по Україні ракетами та безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знищили 10 "Шахедів" та ракету "Іскандер-К".

Про це йдеться﻿ в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Росіяни застосували 4 зенітні керовані ракети С-300, крилату ракету "Іскандер-К" та 11 ударних безпілотників типу Shahed-136/131.

"Силами та засобами протиповітряної оборони знищено крилату ракету "Іскандер-К" та 10 ударних БпЛА", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що руйнувань та пошкоджень зазнали Центральна міська лікарня в місті Селидово Донецької області, будівля шахти "Котляревська" та інша цивільна інфраструктура.

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