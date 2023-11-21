Сили ППО вночі збили 10 "Шахедів" і ракету "Іскандер-К" – Генштаб

У ніч на 21 листопада російські окупанти завдали удару по Україні ракетами та безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знищили 10 "Шахедів" та ракету "Іскандер-К".

Про це йдеться﻿ в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Росіяни застосували 4 зенітні керовані ракети С-300, крилату ракету "Іскандер-К" та 11 ударних безпілотників типу Shahed-136/131.

"Силами та засобами протиповітряної оборони знищено крилату ракету "Іскандер-К" та 10 ударних БпЛА" , – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що руйнувань та пошкоджень зазнали Центральна міська лікарня в місті Селидово Донецької області, будівля шахти "Котляревська" та інша цивільна інфраструктура.