У Києві з візитом міністр оборони Німеччини Пісторіус
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до України з неоголошеним візитом. Він приїхав до Києва потягом рано вранці у вівторок, 21 листопада, повідомляє Deutsche Welle.
У міністерстві оборони Німеччини метою візиту було названо підтвердження підтримки України з боку Берліна. Основними темами поїздки стануть навчання українських солдатів та військова допомога Києву.
На другу половину дня заплановано переговори Пісторіуса з його українським колегою Рустемом Умеровим, а також із президентом Володимиром Зеленським. Крім політичних переговорів до програми візиту включено покладання вінків на майдані Незалежності, де десять років тому розпочалися проєвропейські протести, а також відвідування українського військового навчального центру.
Це другий візит Пісторіуса до Києва з моменту вступу на посаду міністра оборони у січні поточного року. Попереднього разу він був в Україні в лютому.
Напередодні у столиці України побував голова Пентагону Ллойд Остін. Він запевнив Київ у тому, що Вашингтон продовжить підтримувати Україну в її оборонних діях проти російської агресії, "попри чимраз більшу протидію республіканців у Конгресі та невдачі на полі бою".