Росія втратила за добу понад 600 військових – Генштаб
За минулу добу Росія втратила на війні проти України понад 600 військових, 6 бронемашин, 4 артилерійські системи, 7 безпілотників та іншу військову техніку.
Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.11.23 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 319 820 (+610) осіб,
- танків − 5 439 (+0) од,
- бойових броньованих машин ‒ 10 174 (+6) од,
- артилерійських систем − 7 752 (+4) од,
- РСЗВ − 899 (+0) од,
- засобів ППО − 588 (+0) од,
- літаків − 323 (+0) од,
- гелікоптерів − 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 771 (+7) од,
- крилатих ракет − 1 564 (+1) од,
- кораблів/катерів − 22 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 10 134 (+7) од,
- спеціальної техніки − 1098 (+1) од.