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Росія втратила за добу понад 600 військових – Генштаб

Росія втратила за добу понад 600 військових – Генштаб
Фото: Facebook

За минулу добу Росія втратила на війні проти України понад 600 військових, 6 бронемашин, 4 артилерійські системи, 7 безпілотників та іншу військову техніку.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.11.23 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 319 820 (+610) осіб,
  • танків − 5 439 (+0) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 10 174 (+6) од,
  • артилерійських систем − 7 752 (+4) од,
  • РСЗВ − 899 (+0) од,
  • засобів ППО − 588 (+0) од,
  • літаків − 323 (+0) од,
  • гелікоптерів − 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 771 (+7) од,
  • крилатих ракет − 1 564 (+1) од,
  • кораблів/катерів − 22 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 10 134 (+7) од,
  • спеціальної техніки − 1098 (+1) од.

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