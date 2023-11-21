Зеленський: РФ хоче усунути мене від влади до кінця року

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія хоче усунути його з посади президента України до кінця 2023 року, для чого вигадала план дестабілізації під умовною назвою "Майдан-3", повідомляє Українська правда.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю таблоїду "The Sun".

"Остання інформація: вони дуже хочуть – є план "Майдан-3", щоб змінити президента (України) – можливо, не через убивство, а через зміну (влади – ред.).

Вони будуть використовувати будь-які інструменти, які вони мають. Ідея полягає в тому, щоб до кінця цього року здійснити нову операцію, яка навіть має ім’я... Знаєте, ми можемо з цим жити" , – повідомив президент.

Нагадаємо, 16 листопада Володимир Зеленський у розмові з групою журналістів заявив, що Москва прагне посіяти розкол в українському суспільстві, створити "хаос" всередині країни і усунути президента – за даними розвідки, цей план у Росії називають "Майдан 3".