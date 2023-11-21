Росіяни вдарили по шахті та лікарні на Донеччині: є загиблий

Уночі російські війська завдали ракетних ударів по Селидовому в Донецькій області. Внаслідок обстрілів отримали пошкодження лікарня та шахта. Щонайменше одна людина загинула.

Про це повідомив﻿ міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Перші дві ракети близько 23:30 влучили по території лікарні міста Селидове. Пошкоджено 2 будівлі медзакладу, 6 цивільних отримали поранення.

Під завалами можуть бути потерпілі, пошукові роботи тривають.

За кілька хвилин після цього окупанти завдали ще два ракетні удари по шахті. Один працівник підприємства загинув.

Пошкоджено 4 будівлі, 19 транспортних засобів, лінію електропередач. 39 гірників опинились заблокованими під землею. Станом на зараз усіх шахтарів піднято на поверхню.