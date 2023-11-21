В одній із військових частин на Чернігівщині виявили збитків на 40 млн грн – Міноборони

Аудит Міноборони виявив порушення в одній із військових частин в Чернігівській області на майже 40 мільйонів гривень. Внаслідок чого розпочато кримінальне провадження. Про це заявили у міністерстві оборони України, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Так, Служба внутрішнього аудиту Міноборони у співпраці з правоохоронними органами провела перевірку однієї з військових частин у Чернігівській області.

В результаті чого аудитори встановили порушення, що призвели до збитків державі на суму 38,8 млн грн.

Зокрема, наймасштабніше із чотирьох порушень - безпідставне завищення вартості придбаних у 2022 році генераторів, що спричинило 37,1 мільйона гривень збитків.

Аудит встановив, що посадові особи військової частини укладали додаткові угоди з постачальниками, чим істотно змінювали умови договору. Через це вони закупили на 163 генератори менше від встановленої потреби.

При чому в період з жовтня 2022 року по квітень 2023 року, коли генератори були критично потрібні військовим, більшість з них до військових частин не постачалися, а накопичувалися на складах. Частка виданих генераторів для користування не перевищила 15% від закуплених.

Також встановлено інші порушення на загальну суму 1,7 мільйона гривень. Під час перевірки Служби внутрішнього аудиту Міноборони встановлено факти перешкоджання діям аудиторів.

Щодо порушень посадових осіб - зокрема командира військової частини - що призвели до втрат з державного бюджету, Міноборони вже передало інформацію правоохоронцям.