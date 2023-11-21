FT: Чехія пропонує Євросоюзу обмежити поїздки дипломатів РФ

Країни-члени ЄС обговорюють, чи варто обмежувати поїздки російських дипломатів після того, як Чехія поскаржилася, що потенційні шпигуни уникають моніторингу у Шенгенській зоні, де немає прикордонних перевірок. ﻿Про це пише видання Financial Times, повідомляє Європейська правда.

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну уряди країн ЄС вислали сотні російських дипломатів, стверджуючи, що вони насправді були агентами розвідки.

Але країни все ще видають візи дипломатам РФ, надаючи їм доступ до Шенгенської зони і право безперешкодно пересуватися 24 з 27 країн-членів ЄС, а також Швейцарією, Норвегією та Ісландією.

Минулого тижня Прага поширила документ з ідеями щодо запобігання цьому в рамках переговорів про 12-й пакет санкцій ЄС проти Москви. Пакет ще мають затвердити країни-члени.

Минулого року Чехія вислала понад 70 росіян у зв'язку з війною РФ в Україні та ймовірною причетністю Росії до нападу на склад боєприпасів у 2014 році, в результаті якого загинули двоє людей.

Тепер Чехія хоче, щоб російські дипломати отримували візи і дозволи на проживання, які уможливлюють подорожі лише в межах країни перебування, а не рештою Шенгенської зони.

Чехія також хоче, щоб ЄС приймав лише біометричні паспорти, які важче підробити.

Особливе питання, порушене Прагою, стосується посадовців, які отримують австрійські візи для роботи в установах ООН у Відні, а потім можуть подорожувати до Чехії чи інших країн.

"На чеську територію прибувають агенти (російської військової розвідки) ГРУ та інших служб. У Шенгенській зоні дуже складно це контролювати" , – сказав один з дипломатів ЄС.

Ці обговорення все ще перебувають на ранніх стадіях. Пов’язані з ними складні юридичні питання означають, що будь-які зміни навряд чи будуть включені до пакету, який зараз обговорюють.