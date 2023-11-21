Ігнат: Потрібно більше мобільних груп ППО для боротьби з "Шахедами"

Мобільні вогневі групи відіграють важливу роль у захисті повітряного простору України, і збільшення їх кількості є необхідністю. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"З "Шахедами" треба боротися усім тим, що маємо. Тому збільшення кількості мобільних вогневих груп на часі. Це така необхідність, яка дозволяє нам краще зберігати наші об’єкти та ... зенітні керовані ракети, які нам украй потрібні для стримування російської авіації на підступах до підконтрольних Україні територій" , - сказав Ігнат.

За його словами, Україна ефективно використовує наявні засоби та сили для захисту неба. Яскравим доказом цього є знищення цієї ночі 9 із 10 запущених ворогом безпілотників Shahed-131/136, до чого активно були залучені мобільні вогневі групи.

"Засобів украй недостатньо для того, щоб захистити нашу державу. Тому йде на такі кроки військове та військово-політичне керівництво держави, щоби забезпечувати максимально підрозділи пікапами, кулеметами та додатковим обладнанням, щоб збільшити ефективність саме мобільних вогневих груп. Радіус їх застосування невеликий - це 1-2 кілометри для того, щоб прицільно влучити по "Шахеду" , - зауважив речник.

Він зазначив, що наявні в Україні комплекси ППО західного виробництва ефективні та не дають шансів противнику, але таких засобів недостатньо, хоча "є гарні, позитивні сигнали Заходу про те, що ми будемо отримувати додаткові системи".