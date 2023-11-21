Які авто з США найчастіше купували українці: топ жовтня
У жовтні в Україні було зареєстровано понад 3 тисячі вживаних легковиків, виготовлених у США. Це становить 14% від всіх вперше зареєстрованих у жовтні вживаних авто.
Про це повідомляє профільна асоціація "Укравтопром".
Найбільша частка з цієї кількості (42%) - машини з бензиновими двигунами. Майже 38% - електромобілі. Гібридним та з ГБО авто належить по 7%. Дизельні авто охопили 6% цього сегменту авторинку.
В ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США, потрапили:
- Tesla Model 3 - 433 од.;
- Tesla Model Y - 226 од.;
- Tesla Model S - 192 од.;
- Ford Escape - 182 од.;
- Jeep Cherokee - 170 од.
Середній вік "американців" з пробігом, що у жовтні 2023 року поповнили український автопарк, становить 5,5 років.