Зеленський у річницю Євромайдану: Робимо все, щоб стати частиною ЄС
У 10-ту річницю початку Революції гідності президент Володимир Зеленський запевнив, що зусилля України на шляху до ЄС мають неодмінно завершитися повноправним членством. Про це президент сказав у зверненні з нагоди Дня гідності і свободи.
Глава держави зазначив, що позаду в нашого народу – "великий відрізок шляху, який ми вже подолали".
"Позаду мене сьогодні – прапори України та Європейського Союзу. І сьогодні ми маємо право сказати: це не просто прикраса площі, декорація, фікція, а реальний символ невід’ємності України від Європи, право на яку весь цей час доводять українська нація й Українська держава.
Рік за роком, крок за кроком ми робимо все, щоб у колі зірок на прапорі ЄС, що символізує єдність народів Європи, сяяла й наша зірка. Зірка України", – зазначив президент.
Зеленський додав, що 20 років тому членство у ЄС було романтичною мрією, 10 років тому – амбітною метою, а сьогодні – це реалії, "у яких уже неможливо зупинити наш рух уперед і подолання всіх обов’язкових стадій".
"Тож наш статус кандидата й подальші переговори про вступ мають неодмінно завершитися повноправним членством України в ЄС. І все це ми робимо попри війну. Коли наші люди захищають і себе, і Європу вже зараз. Бо маємо гідність і не дамо відібрати в нас свободу. Бо маємо захистити свободу, щоб не втратити гідності", – зазначив Зеленський.