В Ірпені відкрили новий міст замість підірваного

На Київщині офіційно відкрили новий міст через річку Ірпінь у Романівці. Про це заявив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин, повідомляє Економічна правда.

"Відкриття, без перебільшень, історичне. І хоч було холодно, важко й страшно – цей міст назавжди залишиться в історії Ірпеня "Дорогою життя" , – написав він.

Маркушин зазначив, що під час окупації Київської області міст через річку Ірпінь у Романівці врятував 40 тисяч жителів Гостомеля, Бучі й Ірпеня.

Мер виразив упевненість у тому, що незабаром на цьому місці відкриється меморіал "Дорога життя".

Поряд зі зруйнованими конструкціями, які залишаться меморіалом, працює абсолютно новий міст.

Новий міст має розвантажити Романівку на в’їзд і виїзд у години пік.