Зеленський: Україна має право на ліквідацію Путіна

Росія не полишає намірів будь-яким способом усунути українського президента, і Україна своєю чергою також має право ліквідувати диктатора Володимира Путіна, бо йдеться про захист країни. Про це заявив Володимир Зеленський в інтерв’ю The Sun, повідомляє Українська правда.

Відповідаючи на питання, чи скористається Україна шансом вбити Путіна, якщо випаде така можливість, Зеленський відповів:

"Це війна − і Україна має всі права захищати свою землю".

Водночас він відмовився відповідати на питання про замахи на проросійських колаборантів і так звану "владу" на тимчасово окупованих територіях, зазначивши, що "не може обговорювати жодних спецоперацій української розвідки чи секретної служби, чи якихось спецпідрозділів".