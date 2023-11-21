Зеленський: Україна має право на ліквідацію Путіна
Росія не полишає намірів будь-яким способом усунути українського президента, і Україна своєю чергою також має право ліквідувати диктатора Володимира Путіна, бо йдеться про захист країни. Про це заявив Володимир Зеленський в інтерв’ю The Sun, повідомляє Українська правда.
Відповідаючи на питання, чи скористається Україна шансом вбити Путіна, якщо випаде така можливість, Зеленський відповів:
"Це війна − і Україна має всі права захищати свою землю".
Водночас він відмовився відповідати на питання про замахи на проросійських колаборантів і так звану "владу" на тимчасово окупованих територіях, зазначивши, що "не може обговорювати жодних спецоперацій української розвідки чи секретної служби, чи якихось спецпідрозділів".
"Є деякі моменти, які ми не обговорюємо. Не тільки всередині Росії. Є речі, які ми не обговорюємо на наших тимчасово окупованих територіях", – сказав президент.