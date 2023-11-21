Нардеп намагався дати хабар голові Агентства з відновлення – НАБУ

Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру депутату Верховної Ради. За версією слідства, він намагався підкупити голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма. Про це заявили в НАБУ та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, повідомляє ЛігаБізнес.

За словами співрозмовника видання в правоохоронних органах, підозрюваний – Андрій Одарченко зі "Слуги народу".

НАБУ повідомило, що депутат, член комітету з питань антикорупційної політики нібито пропонував чиновнику біткоїни на суму $50 000, а в обмін просив посприяти в отриманні грошей з фонду ліквідації наслідків збройної агресії на ремонт будівель Державного біотехнологічного університету, в якому депутат продовжує обіймати посаду ректора (дію контракту призупинено).

Депутат, за інформацією правоохоронних органів, встиг перевести перший транш в розмірі 0,39 біткоїна ($10 000).

"Це перша в історії антикорупційних органів неправомірна вигода у криптовалюті, яку вдалося задокументувати" , – йдеться в повідомленні НАБУ.

Підозрюваному інкримінують ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу (пропозиція хабаря), максимальне покарання – до десяти років позбавлення волі.

Розслідування злочину стало можливим завдяки особистому сприянню генерального прокурора Андрія Костіна, вказала САП.

Найєм співпрацював з НАБУ та САП та сприяв розслідуванню протиправних дій.