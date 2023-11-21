Ігнат: Шукаємо рішення проблеми з польотами МіГ-31К і тривогами

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що профільні відомства шукають розв'язання питання тривалих повітряних тривог через польоти винищувачів МіГ-31К, повідомляє Ліга.net.

За його словами, міністерства та відомства ведуть роботу над питанням тривог через МіГ-31К.

"Це непросто, питання у відповідальності, безпеці та людському житті. Потрібно знайти задовільний механізм", – сказав Ігнат.

Він зазначив, що тривалі польоти МіГ-31К блокують життєдіяльність країни, а тому це турбує суспільство.

"Інформуватимемо і готуватимемо рішення", — підкреслив військовий.

Президент Володимир Зеленський 17 листопада доручив розробити рішення, за допомогою якого вдасться мінімізувати втрати через тривалі тривоги, спричинені вильотами російських носіїв "Кинджалів".

У листопаді повітряні тривоги у всій Україні лунали довше і частіше через відпрацювання дозаправлення у повітрі російських винищувачів МіГ-31К.

Тривога на всій території України оголошується щоразу під час зльоту російського МіГ-31К, здатного нести складні для перехоплення ракети "Кинджал". В останні тижні польоти цих літаків стали тривалішими, оскільки країна-терорист відпрацювала дозаправлення цих літаків у повітрі. Тому періоди повітряної тривоги в Україні через зліт МіГ-31К, під час яких закривають та евакуюють в укриття навчальні заклади, торгові комплекси та інші цивільні об'єкти, стали тривалішими.

"Кинджал" – російська аеробалістична ракета, яка може нести ядерний заряд. Заявлена РФ максимальна швидкість ракети – до 4080 м/c (14 688 км/год), висота польоту на момент досягнення гіперзвукової швидкості – 20 км, а маса бойової частини – 500 кг.