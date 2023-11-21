Close button
Чорна п'ятниця стартувала!Міжбанк всього за 9900 грн/рік при оплаті карткою
Купити доступ Вхід

У "Приват24" запустили сервіс для боротьби з шахрайством

Державний ПриватБанк запустив сервіс, завдяки якому клієнти можуть оперативно повідомити банку про шахрайство та отримати консультацію в мобільному застосунку "Приват24", повідомляє Економічна правда.

Член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко розповів, що нова функція спрямована на те, щоб допомогти клієнтам у стресовій ситуації та зменшити потенційні збитки від шахрайства за рахунок швидкого впровадження блокувальних дій.

"Ми постійно вдосконалюємо наші сервіси, що допомагають протидіяти шахраям, відтепер клієнтам, що стикнулися з шахрайством не треба телефонувати до банку та чекати з’єднання з оператором", - пояснив топменеджер.

Терміновий сервіс інформування про шахрайство у Приват24 автоматично включає всі необхідні заходи, щоб запобігти подальшим спробам шахрайства та мінімізувати ризики для клієнта, а в деяких випадках автоматично створити заявку на повернення коштів.

"Антишахрайський" сервіс доступний в мобільному додатку Приват24 в меню Комунікації (у правому верхньому куті на головному екрані додатку).

Щоб отримати допомогу від банку, якщо шахраї списали кошти з картки, клієнт не отримав оплачений товар чи ненавмисно передав персональні дані шахраям, треба лише відповісти на прості питання у розділі "Повідомити про шахрайство".

Також банк закликав клієнтів за допомогою нового сервісу передавати інформацію про шахрайські (фішингові) сайти, підозрілі телефонні номери зловмисників, щоб разом протидіяти шахрайству.

Новини

Популярні теми форуму

analytics