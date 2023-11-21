У "Приват24" запустили сервіс для боротьби з шахрайством
Державний ПриватБанк запустив сервіс, завдяки якому клієнти можуть оперативно повідомити банку про шахрайство та отримати консультацію в мобільному застосунку "Приват24", повідомляє Економічна правда.
Член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко розповів, що нова функція спрямована на те, щоб допомогти клієнтам у стресовій ситуації та зменшити потенційні збитки від шахрайства за рахунок швидкого впровадження блокувальних дій.
"Ми постійно вдосконалюємо наші сервіси, що допомагають протидіяти шахраям, відтепер клієнтам, що стикнулися з шахрайством не треба телефонувати до банку та чекати з’єднання з оператором", - пояснив топменеджер.
Терміновий сервіс інформування про шахрайство у Приват24 автоматично включає всі необхідні заходи, щоб запобігти подальшим спробам шахрайства та мінімізувати ризики для клієнта, а в деяких випадках автоматично створити заявку на повернення коштів.
"Антишахрайський" сервіс доступний в мобільному додатку Приват24 в меню Комунікації (у правому верхньому куті на головному екрані додатку).
Щоб отримати допомогу від банку, якщо шахраї списали кошти з картки, клієнт не отримав оплачений товар чи ненавмисно передав персональні дані шахраям, треба лише відповісти на прості питання у розділі "Повідомити про шахрайство".
Також банк закликав клієнтів за допомогою нового сервісу передавати інформацію про шахрайські (фішингові) сайти, підозрілі телефонні номери зловмисників, щоб разом протидіяти шахрайству.